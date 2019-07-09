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أوقاف أسيوط: إطلاق القافلة الدعوية الـ63 لحملة "أسيوط بلا ثأر"

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:08 م
أوقاف أسيوط: إطلاق القافلة الدعوية الـ63 لحملة "أسيوط بلا ثأر" عاصم قبيصى وكيل اوقاف اسيوط
كتب – إسماعيل رفعت

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كشفت مديرية أوقاف أسيوط، عن عدد قوافلها الدعوية التى رافقت حملة "أسيوط بلا ثأر"، مؤكدة إطلاق 63 قافلة دعوية كبرى على مدى 13 أسبوع لمواجهة الظاهرة.

قال الشيخ عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الأوقاف، تم إطلاق قافلة اليوم الثلاثاء، بمختلف الادارات الفرعية بواقع 3 قوافل بكل إدارة تحت عنوان "العفو عند المقدرة"، مشيدا بوعى شباب المحافظة وتفاعلهم مع القوافل والدعوة إلى التسامح وتقبل الأهالى للموعظة الحسنة.

جدير بالذكر أن هذه القوافل الدعوية ستجوب جميع قرى ونجوع المحافظة، وستصبح أسيوط بلا ثأر سعيا لترسيخ الأمن والأمان والسلم والسلام جميع ربوع المحافظة.

 


اسيوط بلا ثأر

وزارة الأوقاف

القوافل الدعوية

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محافظة اسيوط

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