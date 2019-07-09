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أمريكا تريد تشكيل تحالف عسكرى لحماية المياه قبالة إيران واليمن

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:25 م
أمريكا تريد تشكيل تحالف عسكرى لحماية المياه قبالة إيران واليمن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد
رويترز

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قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة أعدت خطة سيتولى بموجبها تحالف عسكرى دولى حماية المياه الاستراتيجية قبالة كل من إيران واليمن حيث تنحى واشنطن باللوم على إيران ومقاتلين تدعمهم فى تنفيذ هجمات.

وقال دانفورد "نتواصل الآن مع عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب.

"ولذا فإنني أعتقد أن من المحتمل أن نحدد خلال الأسبوعين المقبلين الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم هذه المبادرة وسنعمل بعد ذلك بشكل مباشر مع الجيوش لتحديد الإمكانيات المحددة التي ستدعم ذلك".


إيران

تحالف عسكرى

اليمن

أمريكا

أمريكا وإيران

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