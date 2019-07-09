ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدعو لعقد اجتماع طارئ حول إيران

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دعت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووى مع إيران إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة مدى التزام إيران ببنود الاتفاق..معربة عن قلقها العميق إزاء بدء طهران تخصيب اليورانيوم لمستوى أعلى من الحد المسموح به بموجب الاتفاق.

وذكرت شبكة (إيه. بي. سي) نيوز الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ أن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي أعربت - في بيان مشترك - عن قلقها العميق لعدم إيفاء إيران بالعديد من التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة أو المعروف باسم الاتفاق النووي عام 2015.

وأضافت الأطراف الأوروبية أن إيران قالت إنها ترغب في الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة ، ويتعين عليها أن تتصرف وفقا لذلك بالعدول عن أنشطتها والعودة للامتثال الكامل للاتفاق النووي دون تأخير..مؤكدة ضرورة عقد اجتماع للجنة خطة العمل الشاملة المشتركة التي تضم أيضا روسيا والصين، بشكل طارئ دون تحديد موعد لذلك.