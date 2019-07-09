أفغانستان تدشن مسارات جوية جديدة لمواجهة إغلاق المجال الباكستانى

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أعلنت هيئة الطيران المدني الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن تدشين مسارات جوية جديدة لمواجهة الإغلاق المستمر للمجال الجوي الباكستاني.

وذكرت هيئة الطيران الأفغانية - في بيان نشرته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أنها دشنت خطين بين غرب وشرق البلاد بعد اتفاق مع هيئة الطيران المدني في طاجيكستان، مشيرة إلى أن فتح الخطوط الجديدة سيؤدي إلى زيادة الرحلات الجوية فوق المجال الجوي لأفغانستان مجددا.

وأوضحت أن الطائرات الدولية ستستخدم المجال الجوي لطاجيكستان وأفغانستان للسفر إلى الصين وشرق آسيا، كما أن الخطين الجديدين سيقصران زمن الرحلة بين شرق وغرب آسيا.. كما من المتوقع أن تستأنف الطائرات الدولية رحلاتها عبر الخطوط الجديدة.

وكانت باكستان قد أغلقت مجالها الجوى عقب توتر العلاقات مع الهند بسبب قيام سلاح الجو الباكستاني بإسقاط طائرتين هنديتين فى المجال الجوي للبلاد واعتقال طيار هندي، إلا أنها قامت بإطلاق سراحه في "بادرة سلام" لتهدئة التوترات بين الجارتين النوويتين.