آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

تهتم منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بعلاج الأجانب واللاجئين لتوفر لهم رعاية طبية شاملة وفقا لأعلى معايير الجودة.

اليوم السابع يستعرض تحليل معلوماتى حول اليات علاج الاجانب فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

تقوم هيئة التأمين الصحى بإعداد برنامج تأمين صحى لتغطية مواطنى الدول الأجنبية المقيمين للعمل أو الاقامة الدائمة أو اللاجئين وكذلك الوافدين لفترات مؤقتة سواء للسياحة أو لمهام العمل القصيرة أو للدراسة فى مراحل التعليم المختلفة.

يحدد النظام مبالغ الاشتراكات وأماكن تقديم الخدمة.

يتم الاسترشاد بما يتمتع بة المصريون المقيمون بالخارج من امتيازات أو خدمات تأمين صحى أو علاجى وللهيئة.