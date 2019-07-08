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3 مصريين يخوضون الانتخابات الكندية الفيدرالية المقبلة.. تعرف عليهم

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:40 م
3 مصريين يخوضون الانتخابات الكندية الفيدرالية المقبلة.. تعرف عليهم ميلاد ميخائيل
كتبت: إنجى مجدى

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تشهد كندا أكتوبر المقبل موسما غير مسبوق للانتخابات الفيدرالية التى يتوقع مراقبون عودة حزب المحافظين فيها للقيادة على حساب الحزب الليبرالى الذى واجه ضربة موجعة فى الأشهر الأخيرة الماضية، بسبب فضيحة فساد لاحقت رئيس الوزراء الليبرالى جاستين ترودو.

 

غير أن انتخابات هذا العام تشهد تنافس غير مسبوق لمجموعة من السياسيين ذوى الأصول المصرية والعربية، الذين يترشحون على قوائم الحزبين الرئيسيين فى كندا. فعلى قوائم حزب المحافظين يترشح ثلاثة من أصل مصرى وشخصين من أصل لبنانى.

 

فيما يترشح اثنين من أصل سورى وسياسى من أصل لبنانى على قوائم الحزب الليبرالى. تعرف عليهم فى الفيديو التالى:

- ميلاد ميخائيل.. مهاجر مصرى مرشح حزب المحافظين لدائرة وسط ميسيساجا فى مدينة تورنتو

- يتنافس ميخائيل وهو محامى ورجل أعمال مع عمر غبرة مرشح الحزب الليبرالى

- غادة ملك.. مرشحة حزب المحافظين عن دائرة ميسيساجا ستريت فيل

- مصرية هاجرت مع أسرتها فى الصغر ودرست الهندسة فى جامعة ويندسور وتتقلد عدة منصاب قيادية فى مؤسسات كندية تتعلق بجتمع الأعمال والمرأة

- هانى ثاؤفيليس.. مهاجر مصرى ومرشح المحافظين لدائرة مسيساجا إيرين ميلز

- طبيب صيدلى ناشط فى قطاع الأعمال ومدافع عن حقوق الإنسان والحريات الدينية

- وهو عضو مجلس فحص الصيدليات فى كندا ومؤسس مشارك لجمعية الصيادلة المستقلين فى أونتاريو

- مايكل ميخائيل وزياد أبو لطيف مرشحين من أصول لبنانية ضمن قائمة حزب المحافظين

- تضم قائمة الحزب الليبرالى السوريين الأصل عمر الغبرة ورامز أيوب، بالإضافة إلى اللبنانى مروان تابارا.


كندا

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مصريون فى كندا

حزب المحافظين

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