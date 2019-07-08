100 مليون صحة: الوجبات الصحية المتكاملة تحمى من الإصابة بالتقزم عند الأطفال

أكدت حملة 100 مليون صحة أن الوجبات الصحية المتكاملة، من أهم الطرق التى تحمى طفلك من التقزم، حيث يجب الاهتمام بتناول الخضروات بأنواعها وألوانها المختلفة مشيرة الى أنه يجب تناول البروتين بكل أنواعة الموجود فى اللحوم والبقوليات للحماية من الاصابة بمرض التقزم.

يشار إلى أن التقزم يعبر عن سوء تغذية لفترة طويلة إلى درجة توثر على اكتساب الطفل للطول، أما سوء التغذية المزمن فهو نقص البروتين والطاقة ونقص المغذيات الدقيقة، ما يتسبب فى إصابة الأطفال بالتقزم الذى يقترن بالأنيميا بجانب انخفاض قدرة الطفل على التحصيل العلمى .