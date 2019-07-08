سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 03:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

100 مليون صحة: الوجبات الصحية المتكاملة تحمى من الإصابة بالتقزم عند الأطفال

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:22 م
100 مليون صحة: الوجبات الصحية المتكاملة تحمى من الإصابة بالتقزم عند الأطفال 100 مليون صحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت حملة 100 مليون صحة أن الوجبات الصحية المتكاملة، من أهم الطرق التى تحمى طفلك من التقزم، حيث  يجب الاهتمام بتناول الخضروات بأنواعها وألوانها المختلفة مشيرة الى أنه يجب تناول البروتين بكل أنواعة الموجود فى اللحوم والبقوليات للحماية من الاصابة بمرض التقزم.
 
يشار إلى أن التقزم يعبر عن سوء تغذية لفترة طويلة إلى درجة توثر على اكتساب الطفل للطول، أما سوء التغذية المزمن فهو نقص البروتين والطاقة ونقص المغذيات الدقيقة، ما يتسبب فى إصابة الأطفال بالتقزم الذى يقترن بالأنيميا بجانب انخفاض قدرة الطفل على التحصيل العلمى.

وترتفع نسبة التقزم عند الأطفال بشكل مطرد مع ارتفاع معدلات الفقر والأمية الصحية، كما يوجد برامج علاجية للتقزم ومنها اكتشاف المرض برصد منحنى الوزن والطول للذكور والإناث.

وفى حال الإصابة يتم منح الأطفال مغذيات دقيقة وفيتامينات داعمة تجعله قادرا على اكتساب قدر من الطول المفقود، كما أن التدخل المبكر يؤدى لاكتساب طول أكثر وقدرات ذهنية أفضل تساعد الطفل على الدراسة والاستيعاب.

 


الانيميا

التقزم

100 مبيون صحة

حملة

الاطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مستشار صندوق النقد السابق: 100 مليون صحة استثمار بالعنصر البشري وثمار إصلاح

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:02 ص

100 مليون صحة تكشف فوائد تناول الفول: ينظم هرمونات الجسم

الأحد، 30 يونيو 2019 02:46 م

"100 مليون صحة" لـ"الأطفال": تناول البطيخ يقوى المناعة والعظام

الأحد، 30 يونيو 2019 06:33 ص

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

الخميس، 27 يونيو 2019 12:15 ص

100 مليون صحة: التدخين يسبب السكتة القلبية والوفاة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:14 م

بعد توصيات مبادرة 100 مليون صحة بتناول الموز.. تعرف على فوائده الهامة للجسم

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة