100 مليون صحة: الوجبات الصحية المتكاملة تحمى من الإصابة بالتقزم عند الأطفال

أكدت حملة 100 مليون صحة أن الوجبات الصحية المتكاملة، من أهم الطرق التى تحمى طفلك من التقزم، حيث يجب الاهتمام بتناول الخضروات بأنواعها وألوانها المختلفة مشيرة الى أنه يجب تناول البروتين بكل أنواعة الموجود فى اللحوم والبقوليات للحماية من الاصابة بمرض التقزم.
يشار إلى أن التقزم يعبر عن سوء تغذية لفترة طويلة إلى درجة توثر على اكتساب الطفل للطول، أما سوء التغذية المزمن فهو نقص البروتين والطاقة ونقص المغذيات الدقيقة، ما يتسبب فى إصابة الأطفال بالتقزم الذى يقترن بالأنيميا بجانب انخفاض قدرة الطفل على التحصيل العلمى.
وترتفع نسبة التقزم عند الأطفال بشكل مطرد مع ارتفاع معدلات الفقر والأمية الصحية، كما يوجد برامج علاجية للتقزم ومنها اكتشاف المرض برصد منحنى الوزن والطول للذكور والإناث.
وفى حال الإصابة يتم منح الأطفال مغذيات دقيقة وفيتامينات داعمة تجعله قادرا على اكتساب قدر من الطول المفقود، كما أن التدخل المبكر يؤدى لاكتساب طول أكثر وقدرات ذهنية أفضل تساعد الطفل على الدراسة والاستيعاب.
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