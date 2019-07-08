‎إصابة 5 فى مشاجرة بسبب اصطدام توك توك بفرش فاكهة بكفر شكر

القليوبية - نيفين طه

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة في مشاجرة بين فكهاني ونجار مسلح بسبب حادث تصادم توك توك بفرش فاكهة فى سوق قرية كفر منصور بمركز كفر شكر، تحرر محضر بالواقعة ونقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز كفرشكر بلاغا من مستشفى كفر شكر المركزي بوصول "رامي ش ع " بائع فاكهة مصاب بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وجرى تحويله لمستشفى بنها الجامعى لتلقى العلاج اللازم .

وجرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وانتقل المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفرشكر وبسؤال المصاب إتهم كل من " يحيى . ع " نجار مسلح ووالده " عبد المجيد ي ا " بالمعاش وشقيقه " محمد .ع . ي " عامل ووالدته " صبحية ا ع " ربة منزل وجميعهم مصابون بأصابات مختلفه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث اصابته ، تبين من التحريات انه حال سير الأول بمركبة التوك توك قيادته بناحية شارع السوق بذات القرية اصطدم بفرش الفاكهة الخاص بالمجنى عليه فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على اثرها الأول بالتعدي على المجنى عليه بسلاح ابيض سكين محدثاً إصابته وتدخل على إثرها باقي المصابين لمناصرته وتعدى كل منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المشكو في حقهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، واتهموا المجني عليه بإحداث ما بهم من إصابات، تم بإرشاد المتهم الأول ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة ، وتم التحفظ عليه، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4357 جنح مركز كفر شكر لسنة 2019م .‎