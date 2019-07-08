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وكيل الأزهر الشريف يعتمد أكبر حركة ترقيات للمعلمين وعددهم أكثر من 61 ألفا

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:53 م
وكيل الأزهر الشريف يعتمد أكبر حركة ترقيات للمعلمين وعددهم أكثر من 61 ألفا الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر
كتب لؤى على

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اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، أكبر حركة ترقيات لمعلمى الأزهرالشريف، حيث شملت ترقية 61570 معلما ومعلمة بنسبة تترواح 40% من عدد المعلمين بالعاملين بالأزهر الشريف، ممن اجتازوا الدورة التأهيلية بالأكاديمية المهنية للمعلمين.

 

وتضمن قرار الترقية جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه الفنى، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، لمن استوفى شروط الترقية منهم وهي: أن يكون على رأس العمل واتمام المدة اللازمة للترقية وهى خمس سنوات فعلية من تاريخ التسكين أو تاريخ الدرجة الأدنى على قانون 156 لسنة 2007، بالإضافة إلى استيفاء ملف التدريب وشروط الترقية من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.

 

وتقرر صرف المستحقات المالية للدرجات الجديدة التى حصل عليها الموظفون، الذين قاموا باستيفاء متطلبات الترقية، بداية من 29 يونيو 2019، وتشمل المستحقات المالية : بدل الاعتماد وعلاوة الترقية.


وكيل الازهر

الازهر الشريف

معلمى الازهر

ترقية معلمى الازهر

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