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وزير خارجية قبرص يبحث مع نظيره السويسرى الانتهاكات التركية غدا

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:00 م
وزير خارجية قبرص يبحث مع نظيره السويسرى الانتهاكات التركية غدا وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس
أ ش أ

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يبحث وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس، خلال لقائه غدا،الثلاثاء، مع نظيره السويسري إجناسيو كاسيس، آخر التطورات في القضية القبرصية والاستفزازات والانتهاكات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، فضلا عن مراجعة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وقالت وزارة الخارجية القبرصية - في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية اليوم ،الاثنين، أنه سيتم بحث القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الصراع في سوريا وتأثيره على المنطقة ككل.

وأضافت أن اللقاء سيمثل فرصة لإطلاع الجانب السويسري على آخر التطورات في القضية القبرصية وكذلك على الاستفزازات والانتهاكات التركية المتصاعدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

 


قبرص

سويسرا

تركيا

الاتحاد الاوروبى

سوريا

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