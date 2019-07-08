وزير الدفاع الإيرانى: احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية عمل من أعمال التهديد

جنيف (رويترز)

قال وزير الدفاع الإيرانى أمير حاتمى، فى كلمة بثها التلفزيون الرسمى على الهواء، اليوم الاثنين، إن احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية فى الأسبوع الماضى، عمل من أعمال التهديد وغير سليم.

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة، يوم الخميس الماضى، لمحاولتها نقل نفط خام إلى سوريا فى انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبى، وهو ما أغضب إيران وقد يؤدى إلى تصاعد المواجهة بين طهران والغرب.

وقالت حكومة جبل طارق، يوم الجمعة، إنها حصلت على إذن من المحكمة العليا لتمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لمدة 14 يوما، وهدد قائد بالحرس الثورى الإيرانى فى ذلك اليوم باحتجاز سفينة بريطانية رداعلى ذلك.

من ناحية أخرى، قال حاتمى إن إسقاط إيران للطائرة الأمريكية المسيرة الشهر الماضى بعث برسالة بأن الجمهورية الإسلامية ستدافع عن حدودها، كانت واشنطن قد قالت إن الطائرة أسقطت فوق المياه الدولية.