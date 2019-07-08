وزير التجارة البريطانى: تسريب مذكرات سفير عن ترامب قد يضر بالعلاقات مع أمريكا

قال وزير التجارة البريطانى ليام فوكس، اليوم الاثنين، إن تسريب مذكرات سرية للسفير البريطانى لدى الولايات المتحدة، يصف فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها "لا تؤدى واجباتها كما ينبغى" و"تفتقر للكفاءة" قد يضر بالعلاقات.

وأضاف فوكس، الذى يزور واشنطن، أنه سيعتذر لإيفانكا ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى من المقرر أن يلتقى بها خلال زيارته للولايات المتحدة.

وتابع قائلا "سأعتذر عن حقيقة أن أيا من عناصر جهاز الخدمة المدنية أو الدوائر السياسية لدينا لم يكن على مستوى توقعاتنا أو توقعات الولايات المتحدة بشأن سلوكها، الذى كان خطأ فى هذه المسألة تحديدا على نحو غير عادى وغير مقبول إطلاقا".

وأضاف مخاطبا راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "التسريبات الخبيثة من هذا النوع غير احترافية ولا أخلاقية ولا وطنية وقد تؤدي حقا إلى إلحاق ضرر بهذه العلاقة وتؤثر بالتالي على مصلحتنا الأمنية الأوسع نطاقا".