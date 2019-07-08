وزير الإعلام اليمنى يطالب بوقف انتهاكات إيران السافرة لتوريد الأسلحة للحوثيين

كتب محمد تهامى زكى

أدان معمر الإريانى، وزير الإعلام اليمنى، استمرار النظام الإيرانى فى تزويد المليشيا الحوثية بالأسلحة المهربة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة فى عملياتها الإرهابية، مطالبا المجتمع الدولى ومجلس الأمن باتخاذ خطوات جدية لوقف هذه الانتهاكات السافرة.

وكتب الإريانى، فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى على تويتر: "ندين وبشدة استمرار نظام إيران فى تزويد المليشيا الحوثية بالأسلحة المهربة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة فى عملياتها الإرهابية، التى تستهدف المدنيين وتقويض جهود تحقيق السلام التى يبذلها الأشقاء والأصدقاء برعاية الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية".





وأضاف الإريانى: "عرض المليشيا الحوثية للأسلحة ومقارنها بالقطع ذاتها التى عرضها الحرس الثورى فى معرض افتتحه مطلع العام يقدم أدلة وبراهين واضحة على مصدر الأسلحة الحوثية المستخدمة فى قتل الشعب اليمنى، واستهداف الأعيان المدنية فى الجارة السعودية وتهديد حركة الملاحة الدولية فى البحر الأحمر".





وتابع الإريانى: "استمرار تزويد نظام طهران للمليشيا الحوثية بالتكنولوجيا العسكرية والأسلحة النوعية من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وخبراء فى صناعة وزراعة الألغام تحدى واضح وصريح للإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولى رقم 2216 والقرار 2140 التى نصت على حضر توريد كافة أنواع الأسلحة".





واختتم الإريانى، تغريداته، قائلا: "نجدد مطالبة المجتمع الدولى ومجلس الأمن باتخاذ خطوات جدية لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة لحضر توريد الأسلحة للمليشيا الحوثية، الذى ساهم فى إطالة أمد الحرب وتفاقم الأوضاع والمعاناة الإنسانية وتزايد عدد الضحايا بين المدنيين والاعتداء على دول الجوار وتهديد الأمن الإقليمى والدولى".



