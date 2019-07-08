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وزير الأوقاف اليمنى: مليشيا الحوثى ارتكبت 76 انتهاكا ضد المساجد ودور القرآن

الإثنين، 08 يوليه 2019 07:55 م
وزير الأوقاف اليمنى: مليشيا الحوثى ارتكبت 76 انتهاكا ضد المساجد ودور القرآن ميليشيا الحوثى
أ ش أ

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قال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ارتكبت 76 انتهاكاً ضد المساجد ودور القرآن الكريم في عدد من المحافظات.

 

وأضاف عطية - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم،الإثنين، أن المليشيا الانقلابية فجرت المساجد ونسفت البعض منها بالكامل وأخرى حولتها إلى مخازن للأسلحة والتموين العسكري ومجالس لتناول القات وإقامة المهرجانات في تعمد واضح منها لاستفزاز مشاعر الناس من خلال تدمير المقدسات الدينية.

 

وأشار إلى أن اليمن لم تشهد عهداً تم إهانة المساجد ودور القرآن الكريم ومدارس التحفيظ وتدميرها وخرابها إلا في عهد مليشيا الحوثي الانقلابية، لافتاً إلى أن هناك خطوطا حمراء ومقدسات تعارف عليها اليمنيون وهي المساجد و دور القرآن الكريم وأماكن التعليم والأسواق والأطفال والنساء، مؤكداً أن مليشيا الانقلاب استباحت كل هذه المقدسات.

 


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