وزيرة الجيوش الفرنسية تصل إلى إفريقيا الوسطى لبحث التصدى لأعمال العنف

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وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، إلى عاصمة إفريقيا الوسطى (بانجي) في زيارة رسمية للبلاد، التي تعاني من عنف مستمر، رغم اتفاق السلام الموقع في فبراير الماضي.

وذكرت وزارة الجيوش الفرنسية- حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الإثنين- أن الوزيرة الفرنسية ستلتقي برئيس إفريقيا الوسطى فاوستن أركانج تواديرا، ووزير الدفاع في البلاد ماري نويل كويارا؛ من أجل مناقشة الوضع الأمني وجهود المجتمع الدولي، لمواجهة أعمال العنف، تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وأضاف الراديو، أن جدول أعمال المباحثات يشمل الخطوات التي اتخذتها فرنسا لدى الأمم المتحدة؛ لتخفيف حظر الأسلحة وتسهيل معدات القوات المسلحة لإفريقيا الوسطى المسئولة عن استعادة سلطة الدولة.

ومن المقرر أن تحضر الوزيرة الفرنسية استلام بلادها قيادة بعثة التدريب العسكري الأوروبية في إفريقيا الوسطى، والتي تعمل على تشكيل القوات المسلحة في إفريقيا الوسطى.