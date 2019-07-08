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وزارة الدفاع الجزائرية: توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية فى 3 ولايات

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:02 م
وزارة الدفاع الجزائرية: توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية فى 3 ولايات الجيش الجزائرى
أ ش أ

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 أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، أنه تم توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايات البليدة (شمال) وتيسمسيلت (شمال غرب)، وخنشلة (شمال شرق).
 
وقالت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - "إنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفارز (دوريات) للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) أمس 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليات متفرقة بولايات البليدة وتيسمسيلت وخنشلة".
 
وأضاف البيان أنه تم توقيف 5 تجار مخدرات بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات تقدر بواحد طن و140 كيلوجراما، كانت مخبأة على متن 3 سيارات خلال عمليتين منفصلتين بتلمسان.
 
وأشار البيان إلى أن حرس السواحل أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لـ27 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة وسكيكدة والقالة (شمال شرق).

الجيش الجزائرى

مكافحة الإرهاب

المخدرات

الدرك الوطني

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