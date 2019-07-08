وزارة الاتصالات: إعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين قريبا

كتبت: هبة السيد

قال مسؤول رفيع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة ستعلن قريبا عن إعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين، التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك فى إطار تطوير منظومة الخدمة فى مصر، حيث تتخذ وزارات الإتصالات العديد من الإجراءات بهذا الشأن.

كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد غرم إحدى شركات المحمول، بسبب إنقطاع خدمات الاتصالات قبيل عيد الفطر، وهو ما طرح التساؤل عن حقوق مستخدمى الموبايل فى مصر التى يجب الالتزام بها، وكان أبرزها وفقا لموقع جهاز الحق فى الحصول على خدمة جيدة، طبقاً لضوابط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وطبقاً للمعايير العالمية، وإختيار نوعية الخدمة المقدمة واختيار مقدمها.

كما للعميل الحق فى الحصول بكل شفافية على بيانات واضحة للخدمة سواء شروط، أسعار مستويات جودة الخدمة، ولا يتم تغييرها إلا بعد إخطار المستخدم، و الحق فى الحماية من الممارسات الضارة للمشغل مثل نشر بيانات أو إعلانات أو عروض مضللة، ويمكن للعميل اللجوء إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى حالة عدم حل الشكوى مع الشركة مقدمة الخدمة.

ووفقا لآخر تقرير صادر عن أعداد مشتركى المحمول خلال شهر فبراير الماضى فقد وصل حجم الاشتراكات الى نحو 93.13 مليون اشتراك، و سجل عدد مشتركى المحمول فى يناير الماضى نحو 93.43 مليون، فيما وصل عدد مستخدمى الانترنت الأرضى و المحمول الى 40.9 مليون فى مصر بنسبة انتشار بلغت نحو 48%.