هيئة ميناء دمياط تعلن حركة السفن خلال آخر 24 ساعة

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل سفينتي حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 24 سفينة، بالإضافة إلى 23 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضافت هيئة ميناء دمياط أنه غادر عدد 655 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 38531 من البضائع العامة منها عدد 61 سيارة نقل محملة بـ 2890 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 18203، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 22482 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 14813 طن رمل و6200 طن يوريا و12500 طن ملح و 1650 طن فوسفات، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 518 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 200 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1140 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15840 طن حديد و7358 طن أرز و9576 طن قمح و6356 طن خشب و100 طن زيت و3523 طن سكر و5000 طن ذرة و4000 طن كسب صويا.