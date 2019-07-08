سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 07:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية اقتصاد وبورصة

هل انتهت الخطابات الشخصية مع التطور التكنولوجى؟..إليكم التفاصيل

الإثنين، 08 يوليه 2019 06:00 ص
هل انتهت الخطابات الشخصية مع التطور التكنولوجى؟..إليكم التفاصيل خطابات- أرشيفية
كتبت: هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رغم التطور التكنولوجي لخدمات التراسل المجانية عبر الإنترنت، والتى ساهمت فى تضيق المسافات ليس فقط، فيما يتعلق بتواصل الأصدقاء، والأقارب، ولكن أيضا للمغتربين والمسافرين إلى الخارج، إلا أن خدمة الخطابات الشخصية الورقية مازالت لم تنتهى بعد كما يؤكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد عصام الصغير لليوم السابع.

وأشار عصام الصغير إلى وجود نوعين من الخطابات، الشخصية، وتشهد انخفاضا سنويا، وآخرى متعلقة بقطاع الأعمال، والمؤسسات، وتنخفض بنسبة 8 إلى 10%سنويا، خاصة، وأن العديد من المؤسسات تحول تعاملاتها مع المواطنين، والموظفين الكترونيا وهو ما يؤثر  على حجم المراسلات.

وقال الصغير، إن الهيئة تقوم بتوزيع نحو 80 مليون خطاب سنويا، ما بين خطابات للمؤسسات و خطابات شخصية حيث نقوم بتوزيع الأللأف منها شهريا.

 

1549279203_737_44866_tumblr_mm8dx98ssa1r33az3o1_1280-800x538

الفنانة فاتن حمامة بفيلم الباب المفتوح

 


خطابات

جوابات شخصية

الهيئة القومية للبريد

خدمات التراسل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

العالم يتحرك لمنع الجريمة.. بلجيكا واليابان والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تقف فى وجه "الزواج المبكر".. واليونيسيف تحذر من تعاسة 150 مليون فتاة فى جميع أنحاء العالم بحلول 2030 إذا استمر الوضع الحالى

العالم يتحرك لمنع الجريمة.. بلجيكا واليابان والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تقف فى وجه "الزواج المبكر".. واليونيسيف تحذر من تعاسة 150 مليون فتاة فى جميع أنحاء العالم بحلول 2030 إذا استمر الوضع الحالى

دراسة نرويجية تؤكد جمال وجه المرأة يساوى تأثير المخدر على الرجل

دراسة نرويجية تؤكد جمال وجه المرأة يساوى تأثير المخدر على الرجل

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير.. ورسالتها للجمهور

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير.. ورسالتها للجمهور

رئيس بلدية إسطنبول الجديد يحارب فساد أردوغان ويلغى مناقصتين للعدالة والتنمية

رئيس بلدية إسطنبول الجديد يحارب فساد أردوغان ويلغى مناقصتين للعدالة والتنمية

هل يحق لأعضاء مجلس اتحاد الكرة المستقيل الترشح للمجلس القادم؟

هل يحق لأعضاء مجلس اتحاد الكرة المستقيل الترشح للمجلس القادم؟

مرتضى منصور: الظلم والخمورجى والسمسرة ضيعوا منتخب مصر فى الكان

مرتضى منصور: الظلم والخمورجى والسمسرة ضيعوا منتخب مصر فى الكان

حصاد رياض محرز فى 50 مباراة مع الجزائر.. فيديو

حصاد رياض محرز فى 50 مباراة مع الجزائر.. فيديو

داني الفيس أفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا

داني الفيس أفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا

محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية بعد وداع أمم أفريقيا

محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية بعد وداع أمم أفريقيا

مفاجأة.. أجيرى خطط لمواجهة جنوب أفريقيا فى "ديسكو" بصحبة وكيله وإيتو

مفاجأة.. أجيرى خطط لمواجهة جنوب أفريقيا فى "ديسكو" بصحبة وكيله وإيتو

تعرف على شروط الحصول على تصريح خطابة بمساجد الأوقاف بالمكافأة

تعرف على شروط الحصول على تصريح خطابة بمساجد الأوقاف بالمكافأة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة