هشام طلعت مصطفى ملوش منافس.. بريفادو يحقق 4مليارات جنيه مبيعات فى 3 أسابيع

كتب هانى الحوتى

هشام طلعت مصطفى

هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، يعلم الجميع داخل سوق العقارات أنه ليس له منافس، إذ ينفرد بصدارة المجتمعات المتكاملة، ولا يعرف الفشل داخل هذا القطاع، فأى مشروع له سيحقق أعلى المبيعات، والدليل مشروع هشام طلعت مصطفى الأخير بريفادو والذى حقق 4 مليارات جنيه خلال 3 أسابيع فقط، ولكن ما هى توليفة نجاح المشروع أو سبب الإقبال الضخم عليه؟، هذا ما سيجاوب عليه التقرير التالى..

بريفادو

بريفادو هو أول كومباوند من نوعه يوجد داخل مشروع مدينتى المتكامل الخدمات، يوفر لقاطنيه المرافق والخدمات الأساسية داخل الكومباوند، بالإضافة إلى الخدمات الأوسع نطاقا التى تتميز بها مدينتى، ويقع بريفادو بموقع استراتيجى بالقرب من مشروع Madinaty Spine والحديقة المركزية، وعلى بعد دقائق من طريق السويس ومطار القاهرة الدولى، كما يمكن الوصول إليه مباشرة من القاهرة الجديدة عن طريق شارع التسعين.

تاون سكوير

وكعادتها توفر مجموعة طلعت مصطفى، أفضل الخدمات المتكاملة لسكامها، لذا فأن بريفادو يضم "تاون سكوير" به مجموعة من المرافق السكنية المختلفة والحدائق الخاصة بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الساحرة، ومراكز التسوق والمطاعم والكافيهات والأماكن الترفيهية مثل محلات تجارية، مطاعم وكافيهات، مكاتب إدارية، سوبر ماركت، مخازن، حضانة أطفال، مسرح.

جرين بريدج

يضم بريفادو "جرين بريدج"، والذى يضم كل نقاط فى مكان واحد، ويتمتع بأجمل المناظر الطبيعية الخلابة من مساحات خضراء شاسعة يتخللها بحيرات صناعية ومسطحات مائية تمتد على مساحة 26 ألف متر مربع تتيح لساكنى بريفادو أجواء خاصة من المرح والمتعة، وكذلك الاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة.

التسوق والترفيه

ليس غريبا على مجموعة طلعت مصطفى، التى تهتم بكافة التفاصيل التى توفر الراحة لعملائها، أن تقدم مراكز ترفيهية داخل جرين بريدج، تضم مجموعة من الأنشطة والألعاب سواء فى الأماكن المغلقة والمفتوحة، منها مجمع سينمات به 7 قاعات عرض، ومراكز تسوق تسع ل250 محل تجارى، لينفرد بريفادو بمرافق وخدمات راقية داخل الكومباوند بالإضافة إلى الخدمات الأوسع نطاقا الموجودة داخل مدينتى.

وليس هذا فقط يضم بريفادوا حديقة المغامرات وبها مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل سباق السيارات والألعاب الإلكترونية وتحربة التسلق ونادى ركوب الدراجات ومركز تزلج، بالإضافة إلى نادى اجتماعى على مساحة 1864 متر مربع به مبانى إجتماعية،مكتبة، جيم، صالون ومركز تجميل، صالات ألعاب رياضية، مطاعم وكافيهات، حمامات سباحة، ملاعب أطفال.