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نوري المالكى: على الحكومة العراقية فرض هيبة الدولة وسيادة القانون

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:10 م
نوري المالكى: على الحكومة العراقية فرض هيبة الدولة وسيادة القانون نورى المالكى
أ ش أ

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أكد رئيس ائتلاف دولة القانون فى العراق نورى المالكى، اليوم الأثنين، ضرورة تمكن الحكومة من فرض هيبة الدولة وسيادة القانون .
وقال المالكي خلال استقباله ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينين بلاسخارت - وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء العراقية / نينا/ - ان العراق يواجه صعوبات نتيجة الأوضاع التي تمر بها المنطقة، وهذا يتطلب تقييما معمقا للتحديات وتحديد السبل الكفيلة لمواجهتها للحفاظ على أمن واستقرار البلاد .
وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون على ضرورة ان تكون الحكومة قادرة على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وان يكون هناك توجه حقيقي للاصلاح وتقديم الخدمات للمواطن، داعيا الى أن يكون مبدأ المعارضة السياسية هدفه تقييم وتصحيح مسار الحكومة وليس لاهداف أخرى.
وجرى خلال اللقاء ، التداول في مختلف القضايا والمستجدات السياسية والأمنية ، فضلا عن التحديات التي تشهدها المنطقة.


العراق

نورى المالكى

ائتلاف دولة القانون

الحكومة العراقية

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