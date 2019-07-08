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نواب بريطانيون يطلقون محاولة جديدة لمنع أى رئيس وزراء من الخروج بلا صفقة

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:03 م
نواب بريطانيون يطلقون محاولة جديدة لمنع أى رئيس وزراء من الخروج بلا صفقة بوريس جونسون وجيريمى هانت
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" إن النواب البريطانيون أطلقوا محاولة جديدة لمنع رئيس الوزراء القادم من اختيار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون صفقة دون موافقة البرلمان.
 
 
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الخطة ستجبر وزيرًا حكوميًا على الإدلاء ببيان في مجلس العموم في أكتوبر، مما يعني أنه سيكون من غير القانوني تعليق البرلمان خلال هذا الوقت.
 
وتأتى هذه الخطوة وسط رد فعل عنيف متزايد بعد تسريب مذكرات دبلوماسية تتضمن تعليقات نقدية أدلى بها سفير المملكة المتحدة في واشنطن ، السير كيم داروش، حول إدارة دونالد ترامب. ووصف ليام فوكس، وزير التجارة الدولى، التسريب بأنه "خبيث"، وأشار إلى أنه يمكن محاكمة الشخص المسئول ، بعد أن رد ترامب نفسه بغضب.
 
ومن ناحية أخرى، قال مسئول حكومى بارز كان معنيا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى: "يجب أن يشعر الجميع بالقلق من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة".
 
وفي حديثه إلى برنامج "بانوراما" على بي بي سي ، قال فيليب ريكيروفت، السكرتير الدائم السابق في وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي (DExEU) ، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق "محفوف بالمخاطر" و "خطوة نحو المجهول".
 
"أعتقد أن الجميع يجب أن يشعروا بالقلق إزاء ما يحدث في حالة عدم وجود صفقة. وقال "سوف نخطو خطوة نحو المجهول".
 
 

بريكست

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خروج بلا صفقة

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى

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