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ننشر أسماء الفائزين بجائزة جامعة دمياط لعام 2019/2018.. تعرف عليهم

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:29 ص
ننشر أسماء الفائزين بجائزة جامعة دمياط لعام 2019/2018.. تعرف عليهم جامعة دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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وافق مجلس جامعة دمياط، برئاسة الدكتور سيد دعدور رئيس الجامعة، على منح عدد من أستاذة الجامعة جوائز الجامعة للعام الجامعى 2018/2019 على النحو التالى:
 
- منح جائزة الجامعة التقديرية فى العلوم الإجتماعية الدكتور رمضان عبدالحميد الطنطاوى، كلية التربية، منح جائزة الجامعة التشجيعية الدكتوره هبة طلعت عبيد، كلية العلوم .  
 
- منح جائزة أحسن رسالة دكتوراة لكلاً من الدكتورة شيماء مصطفى رمضان،كلية الفنون التطبيقية، الدكتورعبد الرحمن حامد عمارة،كلية التربية النوعية، خالد عبدالفتاح أحمد، كلية الزراعة، حسام إبراهيم مراد،كلية التربية،هبة عبدالناصر أنيس كلية العلوم.
 
-منح جائزة أحسن رسالة ماجستير لكلاً من هويدا سلامة البربير، كلية العلوم، هند عبدالحميد اللبان، كلية التربية النوعية، سارة حسب محمد حسب، كلية الزراعة، سالى مصطفى نور الدين، كلية الفنون التطبيقية.
 
كما وافق مجلس الجامعة، على منح 47 باحثا جوائز الجامعة عن النشر العلمى المتميز للبحوث المختلفة. 
 
 

محافظه دمياط

جامعه دمياط

رئيس جامعه دمياط

كليه العلوم

كليه الزراعه

كليه الفنون الفنون التطبيقيه

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