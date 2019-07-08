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نقابة الصيادلة تعلن بدء الحجز فى قرعة الحج المجانية.. وتحدد الشروط

الإثنين، 08 يوليه 2019 08:44 م
نقابة الصيادلة تعلن بدء الحجز فى قرعة الحج المجانية.. وتحدد الشروط نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن البدء في حجز تأشيرات الحج المجانية المخصصة للنقابة هذا العام من قبل وزارة الصحة وعددها أربعة تأشيرات .
 
على أن تجري قرعة العلنية يوم الاثنين 15/7/2019 الساعة الواحدة ظهرا بمقر النقابة العامة لاختيار الفائزين وذلك وفقا للشروط الآتية : 
التقديم من يوم الثلاثاء 9/7/2019 حتى يوم الاثنين 15/7/2019 الساعة 12 ظهرا .
 
الأوراق المطلوبة للحج : 
1-  حضور الصيدلي يوم إجراء القرعة شرط للدخول في القرعة 
2- طلب التقدم للقرعة .
3-  جواز سفر ساري لمدة سنة على الأقل .
4-  عدد 6 صورة خلفية بيضاء 4×6.
5- شهادة صحية من مكتب صحة مرفق بها إيصال السداد.
6- تقرير طبي خاص بالحج من مستشفى حكومي.
7- صورة كارنيه النقابة .
8- صورة بطاقة الرقم القومي سارية .
على أن تسلم الأوراق بالنقابة العامة في مواعيد العمل الرسمية .
 
 

نقابة الصيادلة

حج نقابة الصيادلة

تاشيرات الحج لنقابة الصيادلة

قرعة الحج بنقابة الصيادلة

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