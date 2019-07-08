نقابة الصيادلة تعلن بدء الحجز فى قرعة الحج المجانية.. وتحدد الشروط

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن البدء في حجز تأشيرات الحج المجانية المخصصة للنقابة هذا العام من قبل وزارة الصحة وعددها أربعة تأشيرات .
على أن تجري قرعة العلنية يوم الاثنين 15/7/2019 الساعة الواحدة ظهرا بمقر النقابة العامة لاختيار الفائزين وذلك وفقا للشروط الآتية :
التقديم من يوم الثلاثاء 9/7/2019 حتى يوم الاثنين 15/7/2019 الساعة 12 ظهرا .
الأوراق المطلوبة للحج :
1- حضور الصيدلي يوم إجراء القرعة شرط للدخول في القرعة
2- طلب التقدم للقرعة .
3- جواز سفر ساري لمدة سنة على الأقل .
4- عدد 6 صورة خلفية بيضاء 4×6.
5- شهادة صحية من مكتب صحة مرفق بها إيصال السداد.
6- تقرير طبي خاص بالحج من مستشفى حكومي.
7- صورة كارنيه النقابة .
8- صورة بطاقة الرقم القومي سارية .
على أن تسلم الأوراق بالنقابة العامة في مواعيد العمل الرسمية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة