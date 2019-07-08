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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق شقة فى مصر القديمة

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:12 ص
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق شقة فى مصر القديمة حريق شقة-أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة مصر القديمة، بندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شب في شقة سكنية، وإعداد تقرير عن ظروف الواقعة وملابساتها، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
 
وكشفت تحقيقات النيابة تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة تمكنوا من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار في مصر القديمة، دون وقوع إصابات.
 
أشارت التحقيقات، إلى أن غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بمنطقة مصر القديمة، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
 
 
 

حريق شقة

الموسكى

محكمه جنوب القاهره

الحماية المدنية

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