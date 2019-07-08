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نائب رئيس المجلس العسكرى فى السودان: لا أرغب فى أن أكون رئيسا للبلاد

الإثنين، 08 يوليه 2019 09:43 م
نائب رئيس المجلس العسكرى فى السودان: لا أرغب فى أن أكون رئيسا للبلاد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو
أ ش أ

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قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إنه لا يرغب في أن يكون رئيسا للسودان.

 

وأضاف حميدتي - في تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" اليوم الاثنين، أنه لا يوجد خلاف بين المجلس الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

 

وأوضح أن "من أمر بمداهمة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في 3 يونيو الماضي، قيد الاعتقال حاليا".

 

وقال حميدتي: "ألقينا القبض على كل من ارتكب جرائم بحق المتظاهرين"، متعهدا في الوقت ذاته بمحاسبة كل من يثبت تورطه من قوات الدعم السريع في التجاوزات بحق المتظاهرين.

 

وأوضح أن الهدف من "الشائعات الكثيرة" المنتشرة حول تجاوزات قوات الدعم السريع هو "إخراجها من المشهد".

 

وكان رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أكد أنه سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل المجلس السيادي، مشيرا إلى أن هناك جهات لم تكن ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف السودانية.

 


السودان

المجلس العسكرى السودانى

عبد الفتاح البرهان

دقلو

حميدتى

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