نائب رئيس الصين يدعو إلى بناء نظام دولى أكثر عدلا واستقرارا

وكالات

قال نائب الرئيس الصيني "وانغ تشي شان" إن بلاده تدعو جميع الدول إلى حماية التعددية، والتمسك بمفهوم التنمية السلمية، ودفع العولمة الاقتصادية بثبات، وبناء نظام دولي أكثر عدلا ومعقولية واستقرارا وفعالية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب الرئيس الصيني اليوم الاثنين في الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة لمنتدى السلام العالمي تحت عنوان "النظام الدولي المستقر يقوم على أسس التشارك"، وذلك في جامعة تسينغهوا بالعاصمة بكين.

وأضاف شان أن الصين تدعو إلى تعزيز بناء علاقات دولية جديدة ومجتمع ذي مصير مشترك للبشرية في مواجهة الوضع الحالي للنظام الدولي، مع حماية أسس التعددية، وتوسيع طريق التنمية المشتركة، وتشجيع التعلم المتبادل، والعمل معا لمواجهة التحديات الجديدة.

وينعقد المنتدى على مدار اليوم والغد في جامعة تسينغهوا ببكين، حيث يمثل المنتدى الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع معهد الشعب الصيني للشؤون الخارجية، حلقة دراسية غير حكومية رفيعة المستوى تركز على

موضوعات متعلقة بالأمن الدولي.