نائب الرئيس الأمريكى :واشنطن لا تسعى للحرب مع إيران لكنها لن تتراجع

رويترز

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي ولا تسعى للحرب لكنه أوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لحماية المصالح الأمريكية والأمريكيين.

وأوضح بنس في تصريحات معدة سلفا " يجب على إيران ألا تسيء فهم ضبط النفس الأمريكي بأنه ضعف لعزمها".

ونُقل عن بنس قوله في الكلمة المقرر أن يلقيها خلال مؤتمر "الولايات المتحدة لا تسعى لحرب مع إيران. نحن نرغب في الحوار. نحن مستعدون للإنصات. لكن أمريكا لن تتراجع".