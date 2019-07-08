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نائب الرئيس الأمريكى :واشنطن لا تسعى للحرب مع إيران لكنها لن تتراجع

الإثنين، 08 يوليه 2019 06:12 م
نائب الرئيس الأمريكى :واشنطن لا تسعى للحرب مع إيران لكنها لن تتراجع مايك بنس
رويترز

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 قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي ولا تسعى للحرب لكنه أوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لحماية المصالح الأمريكية والأمريكيين.
 
وأوضح بنس في تصريحات معدة سلفا " يجب على إيران ألا تسيء فهم ضبط النفس الأمريكي بأنه ضعف لعزمها".
 
ونُقل عن بنس قوله في الكلمة المقرر أن يلقيها خلال مؤتمر "الولايات المتحدة لا تسعى لحرب مع إيران. نحن نرغب في الحوار. نحن مستعدون للإنصات. لكن أمريكا لن تتراجع".

مايك بنس

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الولايات المتحدة

إيران

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