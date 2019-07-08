موسكو تعلن دعمها لحوار الأحزاب الفنزويلية بوساطة نرويجية

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أعلن رئيس قسم أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين، اليوم الاثنين أن بلاده تدعم عزم الأحزاب الفنزويلية عقد اجتماع جديد للتفاوض فى "بربادوس" بوساطة النرويج .

وقال شيتينين - فى تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" -: " نحن بالطبع ندعم الحوار بين الأحزاب الفنزويلية؛ لأننا متأكدون من أن مشاكل فنزويلا لابد وأن تحل على يد الفنزويليين أنفسهم دون أي تدخل خارجي " .

وأضاف أن "الجولة المقبلة من المفاوضات، التي تتوسط فيها النرويج، هي في رأينا خطوة مهمة لإيجاد حل يناسب جميع الفنزويليين " .