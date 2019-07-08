موسكو تعلن دعمها لحوار الأحزاب الفنزويلية بوساطة نرويجية

أعلن رئيس قسم أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين، اليوم الاثنين أن بلاده تدعم عزم الأحزاب الفنزويلية عقد اجتماع جديد للتفاوض فى "بربادوس" بوساطة النرويج .
وقال شيتينين - فى تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" -: " نحن بالطبع ندعم الحوار بين الأحزاب الفنزويلية؛ لأننا متأكدون من أن مشاكل فنزويلا لابد وأن تحل على يد الفنزويليين أنفسهم دون أي تدخل خارجي " .
وأضاف أن "الجولة المقبلة من المفاوضات، التي تتوسط فيها النرويج، هي في رأينا خطوة مهمة لإيجاد حل يناسب جميع الفنزويليين " .
موسكو تعلن دعمها لحوار الأحزاب الفنزويلية بوساطة نرويجيةالإثنين، 08 يوليه 2019 12:07 م
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أعلن رئيس قسم أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين، اليوم الاثنين أن بلاده تدعم عزم الأحزاب الفنزويلية عقد اجتماع جديد للتفاوض فى "بربادوس" بوساطة النرويج .
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