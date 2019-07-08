موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى يترأس قمة تنسيقية مصغرة فى النيجر بمشاركة عدد من الزعماء الأفارقة

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع " على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها انعقاد قمة تنسيقية مصغرة فى النيجر بمشاركة عدد من الزعماء الأفارقة وبرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى :



وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، الجلسة التنسيقية بين الاتحاد الأفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، بمشاركة عدد من زعماء القارة الأفريقية، بنيامى عاصمة النيجر.

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية الخاصة.

وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على المادة رقم (10) من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والخاصة باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، بمقر مجلس الوزراء، رئيس الوزراء التنزانى، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

تهتم منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بعلاج الحالات الطارئة بالمستشفيات حتى وإن كان غير مسدد للاشتراكات على أن يتم تحصيلها بعد العلاج الكامل .

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أهمية مواجهة التحديات التى تواجه المجتمعات الأفريقية، مشيرا إلى أن القارة الأفريقية قطعت شوطا كبيرا فى تطوير المشروعات الاقتصادية والتجارية.

كشف خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم إعلان نتيجة تصحيح العسنة العشوائية فى اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة اليوم.

قال محمد ايسوفو رئيس جمهورية النيجر، أن منطقة تبادل التجارة الحرة الأفريقية، تمثل نقطة انطلاق لجذب الاستثمارات، وتشجيع التجارة والتبادل الحر بين الدول الأفريقية للسلع والمنتجات.

أكدت وزارة الموارد المائية والرى أن ما يتم إنفاقه على إزالة الحشائش وورد النيل من شبكة الترع يزيد على مليار جنيه سنوياً، حيث يصل طول شبكة الترع والمصارف ونهر النيل إلى 55 ألف كم ويتم إزالة الحشائش ثلاث مرات فى السنة وأن بعض الترع والمصارف تتطلب القيام بأعمال التطهيرات وازالة ورد النيل بصفة شهرية .

ثورة فى عالم السرطان، فبدلا من الوصول للمراحل المتقدمة من السرطان بعد اكتشافه فى أوقات متأخرة، توصل العلماء لاختبار جديد قادر على اكتشاف السرطان من خلال التنفس فى دقائق، بجهاز بسيط تتم تجربته حاليا.

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة، يرافقه أحمد إسماعيل بهبهاني رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت الدولى للطيران، حيث وجه الدعوة لوزير الدولة للإنتاج الحربي لحضور معرض الكويت للطيران 2020 المقرر إقامته خلال المدة من 15 – 18 يناير 2020 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت .

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والخدمات التى تقدمها المستشفيات للمنتفعين خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية.