موانئ البحر الأحمر تبحث استعدادات سفر الحجاج عبر ميناء نويبع

كتب رضا حبيشى

اجتمع اللواء بحرى رضا اسماعيل، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، مع ممثلى مسئولى شركة الجسر العربى وكافة أعضاء المجتمع المينائى بميناء نويبع البحرى وممثل محافظة جنوب سيناء ولبحث الترتيبات والاستعدادات والإجراءات الخاصة بموسم الحج البرى .

وناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لسرعة انهاء سفر الحجاج والعمل على راحتهم والوقوف على الإجراءات العملية وتذليل كافة المصاعب واتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب وتشغيل اربع عبارات لنقل الحجاج وفتح مركز لتسهيل اجراءات الحجاج وتسهيل سفر الحجاج ومتابعتهم حتى وصولهم للأراضى السعودية .

واستعرض الاجتماع قيام أجهزة مدينة نويبع برفع درجة استعداد أجهزتها والانتهاء من تجهيز قرية الحجاج والتنسيق مع ادارة المرور بمتابعة خط سير الاتوبيسات وحل اى مشاكل خاصة بالأتوبيسات أثناء مرورها بالكمائن و توجيهها الى قرية الحجاج بعد أخذ أرقام الاتوبيسات طبقا لأولوية الوصول و مراجعة رخص السائقين وزيادة اعداد الضباط بإدارة الجوازات لسرعة انهاء الاجراءات وتسهيل سفر الحجاج .

على جانب اخر تقوم ادارة الحجر الصحى بالميناء بتوفير 2 سيارة إسعاف مجهزة داخل الميناء وسيارة اسعاف مجهزة بقرية الحجاج مع تواجد 5 أطباء متواجدين بصفة مستمرة فى رحلات الذهاب و العودة و الالتزام بتطعيم الحجاج داخل الحجر الصحى فى حالة عدم وجود شهادات مع الحجاج بالتطعيم .

كما وجه رئيس مجلس مدينة نويبع بالتنسيق مع ادارة التموين والسلع بالمدينة بفتح منافذ داخل قرية الحجاج لتوفير السلع والمواد الغذائية للحجاج .

وشدد اسماعيل على فتح غرفة عمليات بالميناء لإدارة الموقف وتشغيل العبارات والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل اى مشاكل وتواجد ممثل لوزارة السياحة فى خلال فترة الحج، مع ضرورة تجهيز الصالات بخدمات الاذاعة وصور خاصة بمناسك الحج بالشاشات ونظافة الميناء بالداخل والخارج وكراسى خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة وجاهزية محطة التحلية والالتزام بنظافة الميناء ودورات المياه وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين .