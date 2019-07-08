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مناقشة تأخير سن التقاعد بالبرلمان البرازيلى غدا لتوفير 300 مليار دولار

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:15 م
مناقشة تأخير سن التقاعد بالبرلمان البرازيلى غدا لتوفير 300 مليار دولار رئيس البرازيل
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "لا دياريا" الأوروجوية إن اصلاح نظام المعاشات التقاعدية فى البرازيل يتم مناقشته فى البرلمان غدا الثلاثاء، وذلك لتأخير سن التقاعد لتوفير أكثر من 300 مليار دولار فى 10 سنوات.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة ميشيل تامر السابقة، كانت سعت  بالفعل إلى الموافقة على إصلاح نظام التقاعد ، دون الحصول على الأصوات اللازمة للموافقة عليه. ومع ذلك ، كانت هذه المبادرة بمثابة اختبار أولى لهذه المحاولة الجديدة لمعرفة ما الذى كان على استعداد للموافقة من قبل النواب والشيوخ وما هى النقاط التى تتطلب المزيد من التفاوض.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن التقاعد سيكون عند 62 عاما للنساء ، و65 عاما عند الرجال.
 
وأوضحت أنه تمت الموافقة على القانون من قبل مجلس النواب يوم الخميس الماضى بأغلبية 36 صوتا مقابل 13 صوت، وقرر المجلس انه يجب على مجلس الشيوخ التصويت عليها غدا الثلاثاء، وهو الموعد النهائى، وذلك لتنفيذه قبل 18 يوليو.
 
وأوضحت الصحيفة أن إصلاح نظام التقاعد هو الاقتراح الملموس الوحيد الذى قدمته الحكومة البرازيلية لتخفيف الوضع الاقتصادى ، والذي لم يتحسن منذ بداية حكومتها.
 
 

البرازيل

اصلاح نظام التقاعد

الاقتصاد

اقتصاد البرازيل

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