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مكافحة المخدرات تضبط 834 قضية و887 متهما بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة

الإثنين، 08 يوليه 2019 07:45 م
مكافحة المخدرات تضبط 834 قضية و887 متهما بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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 نجحت إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية فى ضبط 834 قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها 887 متهما.

ويبرز فيديو جهود أجهزة الأمن، حيث عثر بحوزة المتهمين على 47 كيلو حشيش، و124 كيلو بانجو، و526 جرام أفيون، و10 كيلو هيروين، وكيلو من الفودو، وكيلو استروكس و25.974 قرص مخدر مختلف الأنواع.

 

 
 
 
 
 

الامن

جهود الامن

حملات أمنية

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