مكافحة المخدرات تضبط 834 قضية و887 متهما بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة

مكافحة المخدرات تضبط 834 قضية و887 متهما بتهمة الاتجار بالمواد المخدرةالإثنين، 08 يوليه 2019 07:45 م
حملة أمنية - أرشيفية
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