مكافحة المخدرات تضبط 834 قضية و887 متهما بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة

نجحت إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية فى ضبط 834 قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها 887 متهما.

ويبرز فيديو جهود أجهزة الأمن، حيث عثر بحوزة المتهمين على 47 كيلو حشيش، و124 كيلو بانجو، و526 جرام أفيون، و10 كيلو هيروين، وكيلو من الفودو، وكيلو استروكس و25.974 قرص مخدر مختلف الأنواع.