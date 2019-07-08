مقتل 5 عناصر من تنظيم داعش جنوب غرب الموصل بالعراق

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تمكنت القوات العراقية بإسناد من طيران التحالف الدولى من قتل 5 مسلحين بينهم قيادى فى تنظيم داعش فى منطقة الغروب التابعة إلى قضاء الحضر جنوب غربى محافظة الموصل، وذلك خلال العمليات الأمنية فى عدة مناطق من نينوى وصلاح الدين والأنبار وصولا إلى الحدود مع سوريا.

وذكرت خلية الإعلام الأمني - في بيان أورده راديو "سوا" الأمريكي اليوم /الاثنين/ - أن الجيش اعتقل ثلاثة مسلحين كانوا في كهف صغير بمنطقة العالي التابعة لقضاء البعاج غرب الموصل، وقام بتدمير عدد من أوكارهم و مخازنهم وتفجير العشرات من العبوات الناسفة والعثور على أسلحة ومعدات.

وأشار البيان إلى أن طيران التحالف دمر وكرين لداعش ضمن قطاع عمليات الجزيرة وأن القوات العراقية دمرت أوكارا أخرى وعبوات ناسفة ومواد متفجرة .

يذكر أن قيادة العمليات المشتركة أعلنت أمس انطلاق عملية إرادة النصر والتي تمتد من محافظات نينوي وصلاح الدين والأنبار باتجاه الحدود السورية لملاحقة بقايا عناصر تنظيم "داعش" التي تختبئ في هذه المناطق الصحراوية.