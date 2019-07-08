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مقاتلات التحالف العربى تستهدف تجمعات وآليات لميلشيا الحوثى باليمن

الإثنين، 08 يوليه 2019 07:08 م
مقاتلات التحالف العربى تستهدف تجمعات وآليات لميلشيا الحوثى باليمن قوات التحالف العربى فى اليمن
أ ش أ

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شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الاثنين، غارات جوية على تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب البلاد.

 

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات وتعزيزات قتالية لميلشيا الحوثي في منطقة عويش بالرييي، وحمك غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة.

 

وطال القصف الجوي آليات قتالية لميلشيا الحوثي كانت في طريقها لمواقعها، وأسفرت الغارات الجوية عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي، بالإضافة إلى تدمير عربة بي ام بي وأطقم أخرى.

 

 


اليمن

التحالف العربى

الحوثيون

الضالع

الجيش اليمنى

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