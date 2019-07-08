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مع بدء تنفيذ خطة خفض 18 ألف وظيفة.. فروع "دويتشه بنك" بالعالم تطرد موظفيها

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:08 م
مع بدء تنفيذ خطة خفض 18 ألف وظيفة.. فروع "دويتشه بنك" بالعالم تطرد موظفيها دويتشه بنك
كتبت رباب فتحى

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اهتمت كبرى وسائل الإعلام الصادرة اليوم، بتسليط الضوء على بدء تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الإصلاح فى بنك "دويتشه بنك"، منذ توابع الأزمة المالية العالمية، والتى تتضمن خفض 18 ألف وظيفة عالميا، باستبعاد أطقم كاملة، وقالت إن بعض الموظفين فى فرع البنك فى لندن طلب منهم مغادرة المبنى فى الحال. 
 
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه مع بدء عملية الإصلاح، طلب من الموظفين فى عدد من الأفرع من العالم بمغادرة المبنى حتى دون الرجوع إلى مكاتبهم، حيث اصطحبهم موظفى التنمية البشرية إلى المصاعد، تمهيدا لإخراجهم من المبنى.
 
وقال أحد الموظفين فى فرع البنك فى المملكة المتحدة، الذى قال إنه كان مديراً في إدارة الأسهم إنه تم استدعاؤه إلى قاعة اجتماعات وطرده وطُلب منه إخلاء مكتبه والرحيل، بحسب "الجارديان". 
 
وقال وهو يغادر مقر دويتشه بنك في لندن وهو يحمل صندوق أبيض صغير به أغراض شخصية "إنه أمر غريب للغاية لأن الأشياء التي كنت أعمل عليها لا تزال تؤثر على الحافظة لذا لا أعرف ماذا سيفعلون بها".
 
ويوظف البنك الألماني 7990 فى المملكة المتحدة، 7000 منهم في لندن. 
 
ومن ناحية أخرى، قال أحد متداولي الأسهم في هونج كونج، إنه وزملاءه اصُطحبوا من اجتماعاتهم مع الموارد البشرية (HR) إلى المصاعد دون السماح لهم بالعودة إلى مكاتبهم.
 
أكد متداول آخر في الأسهم أن الحالة المزاجية كانت قاتمة: "المزاج فى الداخل كئيب للغاية. يتم استدعاء الأشخاص بشكل فردى إلى قاعات المؤتمرات مع جولتين من الدردشات مع HR ، والذين سوف يعطونك هذه الحزمة بعد ذلك وأنت خارج المبنى. حتى أولئك الذين يظلون لا يعتقدون أنها نقطة تحول بالنسبة للبنك. .من وجهة نظرى ، أعتقد أنهم (الإدارة) اتخذوا قرارًا قصير النظر."
 
 
 

دويتشه بنك

تسريح موظفى دويتشه بنك

الازمة المالية العالمية

فروع دويتشه بنك

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