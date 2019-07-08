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مصرع مواطن وإصابة سائق فى انقلاب سيارة نقل محملة بالغلال بطريق جمصة

الإثنين، 08 يوليه 2019 10:36 ص
مصرع مواطن وإصابة سائق فى انقلاب سيارة نقل محملة بالغلال بطريق جمصة انقلاب سيارة - أرشيفية
الدقهلية ــ شريف الديب

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لقي مواطن مصرعه، وأصيب سائق سيارة، بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالغلال، أمام بوابة مدينة جمصة، مما تسبب فى إغلاق جزئي للطريق.
 
تلقي اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل تحمل أرقام 16302 نقل الغربية، بمقطورة محملة بالغلال، أمام بوابة جمصة اتجاة دمياط.
 
وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "سعد رمضان خلف" 20 سنة، ومقيم محافظة المنيا، وإصابة سائق السيارة ويدعي "محمد ا" 32 سنة مقيم كفر الزيات، وتم نقله إلى مستشفى جمصة العام، وتبين وجود إغلاق جزئي للطريق أمام كشك الكارتة أمام مدخل جمصة، وتم استدعاء النيابة العامة لمعاينة الحادث ومباشرة التحقيقات.
 
 

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جمصه

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