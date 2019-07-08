مصرع شاب سقط من الدور الرابع بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

لقى شاب مصرعه بعد أن سقوطه من الدور الرابع بمساكن منطقة الأزهر بجوار المدرسة التجريبية بقسم ثان أسيوط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعى.

وكان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط، يفيد بورود بلاغ بسقوط شاب من الدور الرابع بمساكن منطقة الأزهر بجوار المدرسة التجريبية بدائرة القسم، وبالإنتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين مصرع " أحمد . م .أ" 18 سنة من قرية بصرة التابعة لمركز الفتح، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.