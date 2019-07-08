سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 11:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

مصرع شاب سقط من الدور الرابع بأسيوط

الإثنين، 08 يوليه 2019 10:01 ص
مصرع شاب سقط من الدور الرابع بأسيوط جثه - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب مصرعه بعد أن سقوطه من الدور الرابع بمساكن منطقة الأزهر بجوار المدرسة التجريبية بقسم ثان أسيوط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعى.

وكان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط، يفيد بورود بلاغ بسقوط شاب من الدور الرابع بمساكن منطقة الأزهر بجوار المدرسة التجريبية بدائرة القسم، وبالإنتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين مصرع " أحمد . م .أ" 18 سنة من قرية بصرة التابعة لمركز الفتح، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

 

 

 


سقوط شاب من الدور الرابع

مصرع شاب

اسيوط

مستشفى اسيوط الجامعى

مساكن منطقة الازهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام بمياه بحر عيسى فى الشرقية

الأحد، 07 يوليه 2019 10:48 ص

مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بالعياط

الأحد، 07 يوليه 2019 11:25 ص

مصرع شاب وإصابة 7 آخرين فى مشاجرة ببنى سويف.. والسبب معاكسة تليفونية

الأحد، 07 يوليه 2019 01:49 م

مصرع شاب فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة فى الغربية

الأحد، 07 يوليه 2019 05:55 م

مصرع طفلة فى حريق التهم 14 منزلا بطما سوهاج

الأحد، 07 يوليه 2019 08:07 م

مصرع شاب بعد سقوطه من الطابق الثانى بمنزله بالخارجة فى الوادى الجديد

الأحد، 07 يوليه 2019 11:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة