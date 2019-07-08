مصرع ربة منزل وإصابة شخص فى انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب شخص آخر، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، عند مدخل قرية أبو صالح بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلها للمستشفى.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف، إلى محل الواقعة، حيث تبين أن الجثة سيدة وتدعى "عائشة محمد صميدة" 50 سنة، ومقيمة بقرية الفنت الشرقية التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، وتم نقلها إلى المشرحة بمستشفى بنى سويف التخصصى، تحت تصرف النيابة العامة، ونقل "قصرى عبد الصمد قصرى" 65 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج إلى قسم الاستقبال، وذلك لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.