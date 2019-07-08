سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 11:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة شخص فى انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

الإثنين، 08 يوليه 2019 10:05 ص
مصرع ربة منزل وإصابة شخص فى انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى ببنى سويف انقلاب سيارة - أرشيفية
بنى سويف : هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقيت سيدة مصرعها، وأصيب شخص آخر، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، عند مدخل قرية أبو صالح بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلها للمستشفى.
 
انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف، إلى محل الواقعة، حيث تبين أن الجثة سيدة وتدعى "عائشة محمد صميدة" 50 سنة، ومقيمة بقرية الفنت الشرقية التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، وتم نقلها إلى المشرحة بمستشفى بنى سويف التخصصى، تحت تصرف النيابة العامة، ونقل "قصرى عبد الصمد قصرى" 65 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج إلى قسم الاستقبال، وذلك لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
 
 

محافظه بنى سويف

صحه بنى سويف

حادث تصادم

انقلاب سياره

مستشفى بنى سويف التخصصى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة