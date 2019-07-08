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مصرع ربة منزل إثر تناولها مادة سامة بالفيوم

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:43 م
مصرع ربة منزل إثر تناولها مادة سامة بالفيوم جثة - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالى

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لقيت ربة منزل، من قرية هوارة عدلان، بمركز الفيوم، مصرعها إثر تناولها "قرص سام" عن طريق الخطأ، ونقلت لمعهد السموم بالقاهرة لإسعافها، إلا أنها توفيت بمجرد وصولها.
 
تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من كل من "محمد.ب.ا" (28سنة-عامل)، و"على.ع.ع" (47 سنة-عامل)، ويقيمان بقرية هوارة عدلان، أنه أثناء تواجد زوجة الأول وابنة الثاني "عزة.ع.ع" (22 سنة-ربة منزل) بمسكنها، تناولت قرص مكافحة تسوس القمح عن طريق الخطأ، ونقلت لمعهد السموم بالقاهرة لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت بمجرد وصولها.
 
حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3855 لسنة 2018م إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

الفيوم

محافظة الفيوم

مخاطر المبيدات السامة

مستشفي الفيوم العام

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