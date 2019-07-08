مدير باجاج الهندية : جاهزون لتطوير كل المحالج المصرية

كتب عبد الحليم سالم

قال لاليت كالنترا، المدير التنفيذى بشركة باجاج الهندية المنفذة لمحلج الفيوم أن المحلج من أحدث المحالج فى العالم وتم تنفيذه على أعلى مستوى.

وقال كالنترا لـ" اليوم السابع" إننا نقوم بتعديلات بالتنسيق مع الجانب المصرى للوصول إلى أفضل مستوى، بما يناسب القطن المصرى والحفاظ عليه خاصة ما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة خلال عمليات الحليج.

وأشار أن المحلج فى الفيوم مفخرة بكل المقاييس وأنر عظيم يهم كل المصريين الذين يريدون استعادة القطن المصرى لمكانته العالمية، معتبرا أن المحلج الجديد أفضل عشرات المرات من المحالج القديمة التى لم يتم تطويرها منذ سنوات طويلة.

وقال إن الشركة جاهزة لإنشاء المحالج الجديدة حال الاتفاق على ذلك مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لافتا إلى أن الشركة لها فروع فى 40 دولة حول العالم ولديها 3 أنواع من التكنولوجيا كما لديها تكنولوجيا للتعامل مع القطن طويل التيلة ويمكن إنشاء المحلج فى غضون 6 أشهر حال اتمام كافة الموافقات.