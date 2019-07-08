سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 12:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

محمود العسيلى يُحيى حفل تخرج طلاب فنون جميلة الزمالك

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:00 ص
محمود العسيلى يُحيى حفل تخرج طلاب فنون جميلة الزمالك الدكتور ماجد نجم وعميد الكلية و وكيل الكلية
كتبت - منى فهمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل كلية الفنون الجميلة بالزمالك اليوم،الاثنين، بتخرج أبنائها من خريجى دفعتى 2017 و 2018، بأقسام العمارة والديكور والجرافيك والتصوير والنحت، بمنطقة الصوت والضوء بأهرامات الجيزة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد فهمى نجم، رئيس جامعة حلوان، و يُحيى الحفل الفنان محمود العسيلى. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الأحد.

 

ويبدأ الحفل فى تمام الساعة السابعة مساءًا، بغناء الطالبة كنزى تركى، ثم يتم عرض فيلم تسجيلى بعنوان "الفنون الجميلة عيلة واحدة"، ثم يتم تكريم الطلاب دفعتى 2017 و 2018، والختام بالحفل الغنائى للفنان محمود العسيلى، والحفل من تنظيم وإخراج خريجى الكلية.

 

جدير بالذكر أن فنون جميلة الزمالك تقوم بتخريج مبدعين وفنانين متميزين، ويتم الحفاظ على تاريخ كلية عمرها أكثر من 100 سنة، وتهدف الكلية إلى إعداد المهندس المعمارى ومهندس الديكور والفنان التشكيلى، فالتشكيلى يسهم فى رفع مستوى التذوق الفنى، ونشر الوعى الجمالى، ومهندس الديكور والعمارة يسهم فى حل مشكلات التخطيط والتشكيل المعمارى فى البيئة، وربط المعمار كوحدة واحدة مع فن النحت والديكور الداخلى وفن التصوير الجدارى، والإسهام فى العروض المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، وتصميم ديكوراتها بصورة متجددة، اعتماداً على دراسة تاريخ الفن والحضارة.


الفنون الجميلة

جامعة حلوان

اخبار جامعة حلوان

اخبار فنون جميلة الزمالك

اخبار فنون جميلة حلوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مفاجأة.. أجيرى خطط لمواجهة جنوب أفريقيا فى "ديسكو" مع إيتو ووكيله

مفاجأة.. أجيرى خطط لمواجهة جنوب أفريقيا فى "ديسكو" مع إيتو ووكيله

فيلم Spider-Man: Far From Home يحصد تقييمات عالية

فيلم Spider-Man: Far From Home يحصد تقييمات عالية

اشتباكات عنيفة بين جماهير الكونغو و نجم الفريق"بولاسي" بعد مباراة مدغشقر.. صور

اشتباكات عنيفة بين جماهير الكونغو و نجم الفريق"بولاسي" بعد مباراة مدغشقر.. صور

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع: كتيبة العواجيز.. ضربة موجعة هزّت الكرة المصرية

اليوم السابع: كتيبة العواجيز.. ضربة موجعة هزّت الكرة المصرية

بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة