محمود العسيلى يُحيى حفل تخرج طلاب فنون جميلة الزمالك

كتبت - منى فهمى

تحتفل كلية الفنون الجميلة بالزمالك اليوم،الاثنين، بتخرج أبنائها من خريجى دفعتى 2017 و 2018، بأقسام العمارة والديكور والجرافيك والتصوير والنحت، بمنطقة الصوت والضوء بأهرامات الجيزة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد فهمى نجم، رئيس جامعة حلوان، و يُحيى الحفل الفنان محمود العسيلى. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الأحد.

ويبدأ الحفل فى تمام الساعة السابعة مساءًا، بغناء الطالبة كنزى تركى، ثم يتم عرض فيلم تسجيلى بعنوان "الفنون الجميلة عيلة واحدة"، ثم يتم تكريم الطلاب دفعتى 2017 و 2018، والختام بالحفل الغنائى للفنان محمود العسيلى، والحفل من تنظيم وإخراج خريجى الكلية.

جدير بالذكر أن فنون جميلة الزمالك تقوم بتخريج مبدعين وفنانين متميزين، ويتم الحفاظ على تاريخ كلية عمرها أكثر من 100 سنة، وتهدف الكلية إلى إعداد المهندس المعمارى ومهندس الديكور والفنان التشكيلى، فالتشكيلى يسهم فى رفع مستوى التذوق الفنى، ونشر الوعى الجمالى، ومهندس الديكور والعمارة يسهم فى حل مشكلات التخطيط والتشكيل المعمارى فى البيئة، وربط المعمار كوحدة واحدة مع فن النحت والديكور الداخلى وفن التصوير الجدارى، والإسهام فى العروض المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، وتصميم ديكوراتها بصورة متجددة، اعتماداً على دراسة تاريخ الفن والحضارة.