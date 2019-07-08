محافظ كفر الشيخ: انشاء محطات معالجة للحفاظ على بحيرة البرلس من التلوث

كفر الشيخ –محمد سليمان

قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن هناك اهتمام كبير من الدولة للحفاظ على البيئة وبحيرة البرلس وعدم تلوثها، وانشاء روافع صرف صحي ،ومحطات المعالجة لكل المراكز والمدن التي تصب علي بحيرة البرلس بشكل مباشر وتتضمن "مطوبس، وسيدي سالم، والرياض والبرلس، بالإضافة إلي دسوق التي تحتوي علي 15مصرف يصب مباشرة في البحيرة ضمن تمويل الاتحاد الاوروبي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، تم إضافة دسوق وجود محطة معالجة دسوق الرئيسية بقدرة استيعاب 400ألف متر مكعب يومي ويستخدم منهغ فقط ب23 ألف متر مكعب والباقي 17 ألف متر مكعب سيتم استخدامهم لخدمة قري دسوق ب1515 قرية كمرحلة أولي، واضافة اخري قد تصل إلي 10قري.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أنه وجه المهندس محمد مفتاح ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ،بسرعة توصيل مياه الشرب لعزبة السلام بشوغي البحرية بسد خميس التابعة لمركز سيدي سالم، لحل مشكلة الأهالى.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه كلف وكيل وزارة الكهرباء بكفرالشيخ، بعدم اجراء أي صيانة بنطاق المحافظة إلا بعد إبلاغ غرفة الازمات والعمليات بالمحافظة بها قبل بـ48 ساعة ليتم الاعلان عنها للجمهور لإجراء أعمال الصيانة، للحفاظ علي محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والمخابز والمصالح المنزلية للمواطنين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه كما كلف رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، برفع مطابق الصرف الصحى " أغطية بيارات الصرف الصحى" بمستوى سطح الرصف بشارع عبدالمنعم رياض بمدينة كفرالشيخ، حرصاً على تحسين الخدمات للمواطنين.

وقال محافظ كفرالشيخ،إن المهندس ابراهيم متولى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وعد بإعادة توجيه محطة مياه شرب دمرو إلي الشخلوبة مباشرة، بتوصيل خط جديد من المفتي لمدينة سيدي سالم بتغذية جديدة تبلغ 1200مللى لتر حيث يتم ادراج تشغيل 700 مللى لتر ثم تشغيل 500 مللى لتر، لتكون طاقتها الإجمالية 1200 مللى لتر، وإعادة توجيه محطة دمرو الحدادي إلي الشخلوبة مباشرة، وبذلك حلاً لمشكلة دمرو الحدادي وسيدي سالم والشخلوبة، ليكون الخط المباشر من المفتي لدمرو المار بمدينة سيدي سالم بتغذية جديدة لحل مشكلة الشخلوبة.