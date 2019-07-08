محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بسوق الخضروات والفاكهة الجديد(صور)

بورسعيد – السيد فلاح

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قبل قليل، سير العمل بسوق الخضروات والفاكهة الجديد الذى يقام علي مساحة تقريبًا 20 ألف م2 بجوار سوق الأسماك الجديد.

وأطمئن محافظ بورسعيد، من المسئولين عن المشروع على الإلتزام بالخطة الزمنية المقررة للإنتهاء منه.

وأعلن "الغضبان"، أن السوق سيكون الأحدث من نوعه فى مصر، مثلما كان سوق الأسماك، ويضم السوق محلات كمخازن للخضروات والفاكهة، ومحلات عطارة وسوبر ماركت، ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات، بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الأسماك مجمع تجارى متكامل يغطى إحتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كافة الإحتياجات الغذائية اليومية.

كما سيتم تطوير المنطقة المحيطة بالسوق، بمراكز خدمات لتكون المنطقة التجارية والمزار التجارى والترفيهى لكافة المواطنين.