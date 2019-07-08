محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان فى احتفالية كلية الآداب (صور)

القليوبية نيفين طه _ إبراهيم سالم

انطلقت منذ قليل احتفالية كلية الاداب بجامعة بنها بمناسبة حصولها علي الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بمشاركة الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب جامعة بنها.

وتقام الاحتفالية برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الاداب بجامعة بنها، بحضور الدكتور محمد الفيومي عضو مجلس النواب، والدكتورة ايمان البيطار نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، والدكتور سعد محمد سعد مدير مركز الجودة والاعتماد بجامعة بنها، والدكتور جمال اسماعيل نائب رئيس الجامعة السابق.

وتتضمن تكريما ولمسة وفاء للراحلين من منسوبي الكلية وهم الدكتور محمد زغلول سلام، والدكتور رجاء عيد والاستاذ الدكتور مصطفي السعدني، والدكتور حمادة اسماعيل.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب، إن الاحتفالية بحصول الكلية علي الجودة تأتي في اطار سعي الكلية لتحقيق الريادة والتميز في مجالات الاداب والعلوم الإنسانية علي المستويين المحلي والاقليمي حتي تستقطب طلابا متميزين علميا وخلقيا وتتمكن من تخريج مواطنين مبدعين فنيا ومهنيا وادبيا.

وأضافت، أن الكلية تتطلع الي المشاركة الايجابية في البحث الهلمي وفتح قنوات علمية مع الجامعات الاخري وتصبو الي تفعيل مساهماتها في إثراء الحياة الثقافية والفكرية داخل الجامعة وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرا إلي أن كلية الاداب في اطار رسالتها تلتزم باعداد خريجين قادرين على البحث والابداع في برامجها الأكاديمية المختلفة.

كما تكرس امكاناتها الفكرية والتعليمية والبحثية لتطوير العلوم الانسانية بما يساعد علي مواكبة التطورات المعرفية ويرسخ قيم واخلاقيات المهنة ويخدم المجتمع والبيئة المحيطة.