محافظ القليوبية: الرئيس السيسى حريص على دعم التعليم الجامعى

القليوبية إبراهيم سالم

قال الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية له أحلام وأمال تتعلق بجودة التعليم بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي ويحرص علي ان يكون للجامعات المصرية شراكات في المجال الدولي وبروتوكولات تعاون مع الجامعات المائة الأولى علي مستوي العالم.

وأضاف المحافظ، في كلمته خلال احتفالية حصول كلية الآداب بجامعة بنها علي الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والتي تقام برعايته وحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور سعد محمد سعد مدير إدارة الجودة بالجامعة والدكتور جمال اسماعيل نائب رئيس الجامعة السابق والدكتور محمد الفيومي عضو مجلس النواب وتحت اشراف الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب، أن القيادة السياسية حريصة علي أن تعود مصر لمكانتها اللائقة وأن تعود الجامعات المصرية الي مقدمة الجامعات على مستوي العالم.

ووجه المحافظ، الشكر لوزارة التعليم العالي لبذلها الكثير من الجهود للارتقاء بالتعليم في مصر وتقدم الجامعات المصرية للتصنيف العالمي، كما وجه الشكر للدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وقال أن الهيئة فخر لمصر لانها تلقي الإعتراف الدولي ويقوم علي رإسها أساتذة وقامات علمية كبيرة ويعملون بقناعة ان عملهم رسالة قبل أن يكون وظيفة.

وقدم محافظ القليوبية الشكر للدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب ببنها وللكلية وقال انه كان لها السبق لانها كلية علوم انسانية استطاعت رغم الصعوبات ان تحقق الجودة والاعتماد وان تكون من أوائل الكليات التي حققت الاعتماد في ظل امور صعبة ومعقدة ومجهودات مضنية أفرزت حالة من الحب والتفان في العمل بين عميدة الكلية واعضاء هيئة تدريس متفانون وطلاب محترمون محبون لوطنهم وكليتهم وجامعتهم فهم ببساطة قصة نجاح.

وطالب الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية الحضور بالوقوف دقيقة حداد علي ارواح شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة ومن ساهموا في حصول الكلية علي الاعتماد والجودة، مشيرا إلي أن كل من هو منسوب للجامعة سواء كان طالب او عضو هيئة تدريس يشعر بالفخر لانتمائه لتلك الجامعة.

فيما قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إن هناك العديد من الدروس المستفادة من حصول كلية الآداب علي الاعتماد والجودة، فلابد من العمل بروح الفريق وقلب رجل واحد للوصول لتلك النتيجة، مشيرا إلي أنه لابد من العمل بجد ووضع الآمال نصب الأعين والعمل علي تحقيقها.

وأضاف رئيس جامعة بنها خلال احتفالية كلية الإداب بالحصول علي الجودة والاعتماد، أن الحصول علي الاعتماد ليس نهاية المشوار، وأن الجامعة تسعى جاهدة لدخول كليات أخري للاعتماد والجودة، موضحا "لو فعلنا نصف ما نتحدث به لأصبحنا في كان أفضل بكثير".