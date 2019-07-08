سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 01:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ السويس يقرر فتح شاطئ السويس العام بالأدبية بـ 5 جنيهات أمام المواطنين

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:49 م
محافظ السويس يقرر فتح شاطئ السويس العام بالأدبية بـ 5 جنيهات أمام المواطنين اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
السويس – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس،تشغيل خط مرفق النقل الداخلى من ساحة الأربعين إلى بوابة شاطئ السويس العام بالأدبية، اعتبارًا من الجمعة المقبل،على أن تكون سعر التذكرة للفرد الواحد لرحلة الذهاب 5 جنيهات،ومثلها فى رحلة العودة.
 
كما قرر محافظ السويس، تحديد رسوم دخول شاطئ السويس العام بالأدبية، لأبناء السويس 5 جنيهات للفرد،بما فيها أيام الجمع والعطلات.
 
وتم تحديد مواعيد الذهاب من ساحة ميدان الأربعين، حتى بوابة شاطئ السويس العام بالأدبية أيام الأحد الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، من الساعة 7 صباحًا وحتى 10 صباحًا،وأيام الجمعة والسبت،من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 10 صباحًا، والعودة من أمام الشواطئ وحتى ميدان الأربعين من الساعة 4 مساءً وحتى الساعة 6 مساءً.
 
محافظ السويس يقرر فتح شاطئ السويس العام بالأدبية بـ 5 جنيهات أمام المواطنين
محافظ السويس يقرر فتح شاطئ السويس العام بالأدبية بـ 5 جنيهات أمام المواطنين

 


محافظه السويس

مرفق النقل الداخلى

ميدان الاربعين

شاطئ السويس العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة