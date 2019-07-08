محافظ السويس يقرر فتح شاطئ السويس العام بالأدبية بـ 5 جنيهات أمام المواطنين

السويس – السيد فلاح

قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس،تشغيل خط مرفق النقل الداخلى من ساحة الأربعين إلى بوابة شاطئ السويس العام بالأدبية، اعتبارًا من الجمعة المقبل،على أن تكون سعر التذكرة للفرد الواحد لرحلة الذهاب 5 جنيهات،ومثلها فى رحلة العودة.

كما قرر محافظ السويس، تحديد رسوم دخول شاطئ السويس العام بالأدبية، لأبناء السويس 5 جنيهات للفرد،بما فيها أيام الجمع والعطلات.

وتم تحديد مواعيد الذهاب من ساحة ميدان الأربعين، حتى بوابة شاطئ السويس العام بالأدبية أيام الأحد الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، من الساعة 7 صباحًا وحتى 10 صباحًا،وأيام الجمعة والسبت،من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 10 صباحًا، والعودة من أمام الشواطئ وحتى ميدان الأربعين من الساعة 4 مساءً وحتى الساعة 6 مساءً.