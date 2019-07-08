محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى ميت سلسيل وأمين المخازن و8 أطباء للتحقيق

الدقهلية - سارة الباز

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إحالة مدير مستشفى ميت سلسيل ومدير المخازن و8 أطباء للتحقيق لتغيبهم عن العمل وتدنى الخدمة الطبية بالمستشفى.

يأتى قرار محافظ الدقهلية عقب زيارته المفاجئة لمستشفى ميت سلسيل المركزى مساء أمس وإطلاعه على كشوف الحضور، حيث تبين غياب مدير المستشفى وثمانية أطباء عن العمل وعدم وجود سوى طبيبين وتردى الحالة فى المستشفى وتدنى مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وجاء قرار شاروبيم بإحالة أمين المخازن للتحقيق بعد معاينته لها، وتبين له سوء حالة التخزين وتشوين الأجهزة والمعدات وعدم استخدامها فى الغرض التى تم شرائها من أجله، وتركها بدون استخدام وإهدارا للمال العام .

وتحدث محافظ الدقهلية مع المرضى واستمع لهم للاطمئنان على مدى جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم ووعدهم بتوفير كافة أوجه الرعاية والعناية الصحية اللازمة لهم.

وأكد شاروبيم على أنه لن يتسامح مع أى من المقصرين فى أداء الواجب المهنى وخاصة فيما يتعلق بصحة المواطنين، وكلف مدير الشئون القانونية بالمحافظة بإتخاد الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.