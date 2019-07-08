مأساة عجوز بسوهاج.. كل ما يتمناه بناء مسكنه الآيل للسقوط وعلاجه "صور"

سوهاج – عمرو خلف

داخل منزل آيل للسقوط لا يوجد بداخله سوى حصيرة قديمة وبعض المقتنيات الأخرى يعيش عجوز 65 سنة بقرية جزيرة شندويل بسوهاج مع أسرته الصغيرة المكونة من نجليه وزوجته ووالدته المسنة حياة صعبة فهم ينامون على الأرض والمنزل آيل للسقوط منذ فترة كبيرة وحاولا مرارا وتكرارا مناشدة المسئولين لإنقاذهم من الموت دون جدوى، بالإضافة إلى أن المنزل لا يوجد به مياه أو كهرباء ويعيشون دائما فى الظلام الدامس.

خليل إبراهيم عمار 65 سنة يعيش مع زوجته وأبنائه 6 سنوات و8 سنوات ووالدته المسنة فى منزل آيل للسقوط وجدرانه مشروخة بالإضافة إلى أنه مريض ويعانى من الآم العظام حيث إنه قام بتركيب شرائح فى قدميه ولا يقوى على العمل ويعيش حياة صعبة فهو يتقاضى معاشا 450 جنيها فقط من الشئون الاجتماعية ولا يستطيع بناء المنزل، والذى لا يوجد به مياه أو كهرباء أو سراير وتنام الأسرة على حصيرة قديمة فى غرفة جانبيه خوفا من سقوط المنزل عليهم وكل ما تحتاجه الأسرة بناء المنزل المبنى من الطيب وإنقاذ حياتهم مناشدين المسئولين بمديرية الشئون الاجتماعية بمساعدتهم .

انتقل "اليوم السابع" إلى قرية جزيرة شندويل والتقى خليل إبراهيم ليروى مأساته، فقال إن منزله مبنى من الطين ومسقوف من البوص ولا يوجد به أى شىء سوى سرير وكنبة قديمة فقط وأبنائى ينامون على الأرض على حصيرة قديمة ويعيشون على الكفاف فهم يملكون قوت يومهم بالكاد.

وتابع أحصل على معاش 450 جنيها فقط ولا أعمل بسبب كبر سنى ومرضى وأعانى من آلام العظام، وقمت بتركيب عدد من الشرائح فى قدمى وأحتاج علاج شهرى بـ 250 جنيها شهريا وأضطر إلى شرائه على حسابى الخاص رغم الظروف الصعبة .

ويكمل خليل حديثه، أن منزله آيل للسقوط منذ فترة كبيرة وسقطت منه بالفعل بعض من جدرانه وحاولوا مناشدة المسئولين أو الجمعيات الخيرية لمساعدتهم دون جدوى فهم يعيشون فى رعب وخوف طوال الليل خوفا من سقوط المنزل عليهم فى أى وقت، مناشدا المسئولين بمديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج والجمعيات الخيرية ببناء مسكنه وإنقاذ حياتهم وكذلك مساعدته ماديا وكذلك يطالب مديرية الصحة بعلاجه على نفقة الدولة وشراء العلاج له فهل يستجيب له المسئولين؟.

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