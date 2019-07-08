سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 08:35 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

مأساة عجوز بسوهاج.. كل ما يتمناه بناء مسكنه الآيل للسقوط وعلاجه "صور"

الإثنين، 08 يوليه 2019 07:30 ص
مأساة عجوز بسوهاج.. كل ما يتمناه بناء مسكنه الآيل للسقوط وعلاجه "صور" مأساة عجوز بسوهاج
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

داخل منزل آيل للسقوط لا يوجد بداخله سوى حصيرة قديمة وبعض المقتنيات الأخرى يعيش عجوز 65 سنة بقرية جزيرة شندويل بسوهاج مع أسرته الصغيرة المكونة من نجليه وزوجته ووالدته المسنة حياة صعبة فهم ينامون على الأرض والمنزل آيل للسقوط منذ فترة كبيرة وحاولا مرارا وتكرارا مناشدة المسئولين لإنقاذهم من الموت دون جدوى، بالإضافة إلى أن المنزل لا يوجد به مياه أو كهرباء ويعيشون دائما فى الظلام الدامس.

خليل إبراهيم عمار 65 سنة يعيش مع زوجته وأبنائه 6 سنوات و8 سنوات ووالدته المسنة فى منزل آيل للسقوط وجدرانه مشروخة بالإضافة إلى أنه مريض ويعانى من الآم العظام حيث إنه قام بتركيب شرائح فى قدميه ولا يقوى على العمل ويعيش حياة صعبة فهو يتقاضى معاشا 450 جنيها فقط من الشئون الاجتماعية ولا يستطيع بناء المنزل، والذى لا يوجد به مياه أو كهرباء أو سراير وتنام الأسرة على حصيرة قديمة فى غرفة جانبيه خوفا من سقوط المنزل عليهم  وكل ما تحتاجه الأسرة بناء المنزل المبنى من الطيب وإنقاذ حياتهم مناشدين المسئولين بمديرية الشئون الاجتماعية بمساعدتهم .

 

انتقل "اليوم السابع" إلى قرية جزيرة شندويل والتقى خليل إبراهيم ليروى مأساته، فقال إن منزله مبنى من الطين ومسقوف من البوص ولا يوجد به أى شىء سوى سرير وكنبة قديمة فقط وأبنائى ينامون على الأرض على حصيرة قديمة ويعيشون على الكفاف فهم يملكون قوت يومهم بالكاد.

وتابع أحصل على معاش 450 جنيها فقط ولا أعمل بسبب كبر سنى  ومرضى وأعانى من آلام العظام، وقمت بتركيب عدد من الشرائح فى قدمى وأحتاج علاج شهرى بـ 250 جنيها شهريا وأضطر إلى شرائه على حسابى الخاص رغم الظروف الصعبة .

ويكمل خليل حديثه، أن منزله آيل للسقوط منذ فترة كبيرة وسقطت منه بالفعل بعض من جدرانه وحاولوا مناشدة المسئولين أو الجمعيات الخيرية لمساعدتهم دون جدوى فهم يعيشون فى رعب وخوف طوال الليل خوفا من سقوط المنزل عليهم  فى أى وقت، مناشدا المسئولين بمديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج والجمعيات الخيرية ببناء مسكنه وإنقاذ حياتهم وكذلك مساعدته ماديا وكذلك يطالب مديرية الصحة بعلاجه على نفقة الدولة وشراء العلاج له فهل يستجيب له المسئولين؟.

للتواصل ت رقم 01097840023

 

1
 

 

2
 

 

3
 

 


سوهاج

التضامن

جزيرة شندويل

الصحه

حالة إنسانية

الجمعيات الخيرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. مأساة سيدة بسوهاج تحتاج لبناء مسكنها وعلاج نجليها على نفقة الدولة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:47 م

صور.. مأساة " معاق " متزوج ولدية طفلين ويحتاج إلى وظيفة 5% بالغربية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:00 ص

صور.. مأساة شاب بالغربية أصيب بسرطان الدم ويحتاج لإجراء عملية زرع نخاع

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:00 ص

صور.. مأساة طفل مصاب فى وتر اليد.. زميله دفعه على لوح زجاجى بنادى سموحة فأصابه بعاهة.. والد الضحية يطالب بحق نجله لإصابته البالغة.. ويحرر محضرا ويطلب تفريغ الكاميرات لمعاقبة المتسببن فى الحادث

السبت، 29 يونيو 2019 07:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابته.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابته.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

آليات " البترول" لتوفير احتياجات السوق من البنزين والسولار ×12 نقطة

آليات " البترول" لتوفير احتياجات السوق من البنزين والسولار ×12 نقطة

العالم يتحرك لمنع الجريمة.. بلجيكا واليابان والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تقف فى وجه "الزواج المبكر".. واليونيسيف تحذر من تعاسة 150 مليون فتاة فى جميع أنحاء العالم بحلول 2030 إذا استمر الوضع الحالى

العالم يتحرك لمنع الجريمة.. بلجيكا واليابان والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تقف فى وجه "الزواج المبكر".. واليونيسيف تحذر من تعاسة 150 مليون فتاة فى جميع أنحاء العالم بحلول 2030 إذا استمر الوضع الحالى

دراسة نرويجية تؤكد جمال وجه المرأة يساوى تأثير المخدر على الرجل

دراسة نرويجية تؤكد جمال وجه المرأة يساوى تأثير المخدر على الرجل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة