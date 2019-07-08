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لزيادة حصة تمثيلها فى المناصب القيادية.. "التخطيط" تؤهل القيادات النسائية بالجهاز الإدارى للدولة

الإثنين، 08 يوليه 2019 09:45 ص
لزيادة حصة تمثيلها فى المناصب القيادية.. "التخطيط" تؤهل القيادات النسائية بالجهاز الإدارى للدولة اسهم _ أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثلة في المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي للوزارة مرحلة جديدة من برنامج "تأهيل القيادات النسائية" لمجموعة من القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة.

وفي هذا الإطار قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إن برنامج تأهيل القيادات النسائية يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة، وإعدادها للتطلع بمسئولياتها القيادية في الحياة السياسية وبالجهاز الإداري للدولة والتأكيد على حقوقها ودورها الحيوى فى تنمية المجتمع بصفة عامة.

وأشارت "لبيب" إلى إطلاق الإستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية فى مارس 2017 بمبادرة من رئيس الجمهورية، وإعلان عام 2017 عام المرأة المصرية، مضيفة أن برنامج تأهيل القيادات النسائية يأتي بهدف بناء قدرات المرأة وسعيًا لزيادة حصة تمثيلها في المناصب التنفيذية القيادية.

وأكدت أنه من المقرر أن يتم تأهيل المرشحات اللاتي اجتزن البرنامج بالكامل للتدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكذلك العمل على ربط برنامج القيادة المقترح بالبرامج المناظرة على المستوى الدولى، مثل البرامج التي تطرحها مدرسة هارفرد كينيدى، وارتون، إنسيد وغيرها، وذلك تمهيدا لتنفيذ برنامج تدريبى مدته أسبوع يعقد فى مصر كل عام، وسيتم العمل كذلك على توفير منحة للتدريب فى أرقى المؤسسات الدولية مدتها عام لأفضل ثلاث خريجات من برنامج القيادة.

ومن جانبها لفتت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن تأهيل القيادات النسائية على عدة مهارات تخص وظائفهن، منها مهارات واختبارات الإدارة وسِمات الشخصية وعمل المشاريع، وغيرها من المهارات اللازمة لكسبهن الإجادة اللازمة للقيادة.

وأضافت أنه تم خلال البرنامج مناقشة مشروعات مقترحة من المتدربات تعمل على تطوير وزارتهم حيث يتم في آخر البرنامج اختيار بعض المشاريع المتميزة لتنفيذها على أرض الواقع.

وأكدت "شريف" أن المعهد يقوم بتنفيذ دوره في خطة الإصلاح الإداري للدولة من خلال تنمية وتطوير القدرات البشرية وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية الخلاقة ويدعم نشر المعرفة الإدارية والفكر والوعي الإداري، ذلك من أجل المساهمة في زيادة المعرفة وتنمية قدرات العنصر البشرى، وتعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسي والإسهام بكفاءة وفعالية فى تطوير وتدريب العاملين بالقطاع الحكومى.


المناصب القيادية

تمثيل المرأة

وزارة التخطيط

الجهاز الادارى

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